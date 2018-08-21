Маленький мальчик впал в кому в Новой Москве после проведенной на дому операции
21 августа 2018, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]
В Новой Москве двухлетний мальчик впал в кому после операции, которая была проведена на дому. К настоящему моменту медикам уже удалось стабилизировать состояние ребенка 2016 года рождения.
Старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова отметила, что происшествие случилось накануне. После хирургического вмешательства у мальчика начались судороги, а затем развился анафилактический шок, передает во вторник, 21 августа, РИА "Новости".
Известно, что ребенок благодаря усилиям врачей вышел из комы. Родители мальчика отметили, что врача им порекомендовали знакомые. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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