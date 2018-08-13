Житель Подмосковья случайно застрелил сына из пневматического оружия

В Солнечногорском районе Московской области в минувшее воскресенье случилось страшное происшествие. Местный житель случайно застрелил собственного сына из самодельного пневматического оружия.

В Следственном комитете отметили, что мужчина 12 августа стрелял по мишени. Рядом в этот момент находился десятилетний мальчик, которому один из выстрелов попал прямо в грудь. Как уточняет ТАСС, ребенок скончался на месте из-за ранения, несовместимого с жизнью.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Известно, что погибший мальчик воспитывался в благополучной семье.