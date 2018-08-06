Дело сестер, убивших своего отца, передали в центральный аппарат СК

В понедельник стало известно, что расследование дела о жестоком убийстве в Москве Михаила Хачатуряна его тремя дочерьми было передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что подобный шаг был предпринят для максимально объективного и полного расследования. Отмечается, что следователи намерены установить точный мотив убийства, а также выяснить, какая атмосфера царила в семье.

Напомним, 27 июля текущего года три девушки в доме на Алтуфьевском шоссе напали с молотком, газовым баллончиком и ножом на отца, который впоследствии скончался от потери крови.