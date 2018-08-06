Дело сестер, убивших своего отца, передали в центральный аппарат СК
6 августа 2018, 20:27 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник стало известно, что расследование дела о жестоком убийстве в Москве Михаила Хачатуряна его тремя дочерьми было передано в Главное следственное управление Следственного комитета РФ.
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что подобный шаг был предпринят для максимально объективного и полного расследования. Отмечается, что следователи намерены установить точный мотив убийства, а также выяснить, какая атмосфера царила в семье.
Напомним, 27 июля текущего года три девушки в доме на Алтуфьевском шоссе напали с молотком, газовым баллончиком и ножом на отца, который впоследствии скончался от потери крови.
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