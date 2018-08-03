Осужденный за убийство экс-полковника Юрия Буданова скончался в колонии
3 августа 2018, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]
В омской колонии скончался Юсуп Темерханов, который был осужден за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. Данную информацию предоставила утром в пятницу, 3 августа, адвокат Роза Магомедова.
Темерханов, у которого долгое время были проблемы со здоровьем, умер от остановки сердца. Магомедова подчеркнула, что защитники мужчины пытались добиться его освобождения из-за заболевания, однако сделать это не удалось, передает ТАСС.
Напомним, экс-командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов участвовал в контртеррористической операции в Чечне. В 2000 году его осудили за убийство местной жительницы, а в 2001 он сам был убит в Москве.
В 2013 году за данное преступление осудили Юсупа Темерханова.
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