Осужденный за убийство экс-полковника Юрия Буданова скончался в колонии

В омской колонии скончался Юсуп Темерханов, который был осужден за убийство бывшего полковника Юрия Буданова. Данную информацию предоставила утром в пятницу, 3 августа, адвокат Роза Магомедова.

Темерханов, у которого долгое время были проблемы со здоровьем, умер от остановки сердца. Магомедова подчеркнула, что защитники мужчины пытались добиться его освобождения из-за заболевания, однако сделать это не удалось, передает ТАСС.

Напомним, экс-командир 160-го гвардейского танкового полка Юрий Буданов участвовал в контртеррористической операции в Чечне. В 2000 году его осудили за убийство местной жительницы, а в 2001 он сам был убит в Москве.

В 2013 году за данное преступление осудили Юсупа Темерханова.