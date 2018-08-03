Пропавшую в Нижегородской области 13-летнюю девочку ищут при помощи вертолета

В Нижегородской области девочку, пропавшую вечером 1 августа из дачного поселка, уже второй день ищут полицейские и волонтеры. В пятницу, 3 августа, к данной операции присоединились также военнослужащие.

В пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области отметили, что тринадцатилетняя Маша Ложкарева отправилась кататься на велосипеде в садовом товариществе "Борок", однако домой так и не вернулась.

В поисках школьницы принимает участие также вертолет Ка-226.

По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство", передает РИА "Новости".