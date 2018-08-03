Пропавшую в Нижегородской области 13-летнюю девочку ищут при помощи вертолета
3 августа 2018, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Нижегородской области девочку, пропавшую вечером 1 августа из дачного поселка, уже второй день ищут полицейские и волонтеры. В пятницу, 3 августа, к данной операции присоединились также военнослужащие.
В пресс-службе управления Росгвардии по Нижегородской области отметили, что тринадцатилетняя Маша Ложкарева отправилась кататься на велосипеде в садовом товариществе "Борок", однако домой так и не вернулась.
В поисках школьницы принимает участие также вертолет Ка-226.
По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство", передает РИА "Новости".
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