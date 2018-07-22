На востоке Москвы возник конфликт из-за женщины, двое раненых

Неизвестный злоумышленник выстрелил на востоке Москвы из травматического пистолета в двух граждан. Согласно последней информации правоохранительных органов, серьезный конфликт возник из-за женщины.

Происшествие случилось на улице Рудневка неподалеку от дома номер 9. В результате инцидента два человека были ранены, а самого нападавшего избили знакомые травмированных мужчин, передает ТАСС.

Уточняется, что причиной потасовки, закончившейся стрельбой, стала дама, которую избивал владелец травматического пистолета. За женщину заступились двое мужчин, один из которых получил тяжелое ранение в область сердца, а другой – в шею. На месте случившегося работают полицейские и врачи.