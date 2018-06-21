Молодая мать выбросила новорожденного в унитаз поезда в Зауралье

Молодая мать выбросила своего новорожденного ребенка в унитаз поезда в Зауралье. Согласно последней информации, женщина, совершившая жестокое убийство, в скором времени предстанет перед судом.

Как сообщает СК РФ, происшествие случилось утром 9 февраля текущего года. 20-летняя пассажирка в туалете пригородного поезда родила мальчика и выбросила его в унитаз. Как сообщает "Росбалт", малыш упал на шпалы, где его впоследствии нашли обходчики. Позже выяснилось, что младенец скончался от холода.

Подчеркивается, что женщина, погубившая сына, якобы пребывала в состоянии "эмоционального напряжения и психотравмирующей ситуации".