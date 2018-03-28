Специалисты пожарной лаборатории МЧС назвали причиной пожара в Кемерово поджог
28 марта 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты пожарной лаборатории МЧС установили причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово.
Эксперты определи место, где началось возгорание. Согласно предварительным результатам, пожар начался в детской комнате, где находился "сухой" бассейн, наполненный поролоновыми кубиками.
Экспертам удалось практически полностью восстановить хронологию инцидента, как огонь перекинулся на соседние помещения.
"Пламя вспыхнуло в дальнем детском бассейне. Кто-то поджег кубик. После этого огонь перекинулся на сетку, свисавшую с потолка и "полез" по ней вверх", - сообщается в публикации телеграм-канала Mash, который приводит результаты экспертизы пожарной лаборатории МЧС.
Пламя хватило отделку скалодрома. Горящие части отделки падали, и от них загорался пол.
По данным информатора ТАСС, "вероятнее всего, причиной пожара могло стать внесение извне источника открытого огня". Как отметил собеседник агентства, эти выводы в том числе основываются и на показаниях свидетелей.
В Кемерово 26 марта произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек. В России 28 марта объявлен днем общенационального траура. Эту трагедию переживают во всем мире.
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