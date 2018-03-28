Песков объяснил, почему в Кремле не комментируют поведение кемеровских властей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему в Кремле пока не комментируют заявления и действия кемеровских властей после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", который произошел в Кемерово в воскресенье, 25 марта. Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" арестована в Кемерово

Официальный представитель Кремля согласен с президентом РФ Владимиром Путиным, что "какие-то решения, какие-то оценки давать скоропалительно вряд ли уместно". По мнению Дмитрия Пескова сначала необходимо "детально разобраться в том, что произошло, выяснить причины того, что произошло, и потом обдуманно уже давать какие-то оценки".

Отвечая на вопрос, можно ли говорить, что в Кремле не комментируют поведение кемеровских властей, Песков дал утвердительный ответ, - сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Владимир Путин побывал в Кемерово и провел встречи не только с властями региона, но и с представителями инициативной группы граждан, кемеровчанами. Путин приезжал на встречу с ними в морг судмедэкспертизы, где они сверяли списки.

"Путин сказал, что какие-то решения, какие-то оценки давать скоропалительно и под камеры вряд ли уместно", — напомнил Песков.

Путин встретился с инициативной группой граждан, выразивших недоверие к ходу расследования пожара в торговом центре. Во встрече также принял участие мэр города Кемерово Илья Середюк. Градоначальник сказал, что торговый центр пожарные проверяли два года назад, а потом ТЦ был продан.

Жители Кемерово рассказали Путину: "Эти закрытые двери – это было что, я не знаю, борьба с неплательщиками? А если человек в туалет захотел? Просто детей закрыли, дети пьют кока-колу, что-то ещё в кинотеатре, пришли отдыхать. Это возмутительно даже без наличия пожара. А при наличии пожара – это я не знаю. Были газовые камеры. Получается очень похожая ситуация, потому что люди задохнулись".

Путин пообещал, что расследование будет максимально прозрачным и виновные наказаны. Горожане отметили, что Середюк, "единственный человек, который с нами встретился, не побоялся и вышел к людям".

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