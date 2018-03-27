СК установил украинского пранкера, сочинившего о сотнях погибших в Кемерово
27 марта 2018, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]
Следователи Следственного комитета России установили иностранцы, который распространял «заведомо ложную информацию» о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
СКР назвал действия украинского пранкера Евгения Вольнова «дестабилизирующими ситуацию в регионе».
В сообщении Следственного комитета в Telegram говорится, что «пранкер Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию, и, тем самым, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших». Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что соответствующая правовая оценка действиям Вольнова будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре.
Ранее украинский пранкер подтвердил, что выкладывал ролики в YouTube, где сообщил о «300 погибших» при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
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