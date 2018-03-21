СКР: дело возбуждено по факту обнаружения тел ребенка и его матери
21 марта 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обнаружения во вторник, 17 марта, около одного из домов по проспекту Кима тел 4-летнего мальчика и его 25-летней матери. Дело возбуждено по статье "убийство".
По версии следствия женщина, после ссоры с бывшим мужем, сбросила на улицу с балкона 10 этажа одного из домов по проспекту Кима своего сына, после чего выпрыгнула сама. По данным СМИ, женщина принимала запрещенные вещества и наблюдалась в наркологическом диспансере. Эта молодая семья стояла на учете по делам несовершеннолетних.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
По материалам сайтов СКР, flashNord.com rosbalt.ru).
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