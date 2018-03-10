Россиянка Насырова, избитая в тюрьме в США, лишилась зрения

Россиянка Виктория Насырова, избитая в тюрьме в США, на какое-то время лишилась зрения. О нападении сокамерниц на гражданку России, обвиняемую в США в нескольких преступлениях, в начале года писали СМИ.

Сотрудники Генконсульства РФ в США добились встречи с россиянкой. Дипломаты встретились с Насыровой 7 марта. В ходе разговора россиянка подтвердила ранее опубликованную в СМИ информацию о совершении в отношении нее нападения со стороны сокамерниц 3 января 2018 г., в результате которого она была госпитализирована. О посещении Насыровой сообщается на странице Генконсульства России в Facebook.

Женщина рассказала, что у нее была диагностирована временная потеря зрения. Россиянка выразила готовность к встрече с представителями российских СМИ.

"Генконсульство России в Нью-Йорке будет продолжать добиваться соблюдения ее законных прав", - говорится в сообщении.

Информацию об избиении Насыровой изданию New York Daily News рассказал 11 февраля адвокат россиянки Пол Престиа.Насырова рассказала ему, что 3 января в нью-йоркской тюрьме на острове Райкерс сокамерницы избили ее, нанося удары по голове, сломали нос и лишили зрения. По словам Насыровой, избиение происходило на глазах офицера тюрьмы, но надзирательница не вмешалась в конфликт, хотя женщина призывала к помощи.