Водитель сядет на 5 лет за гибель и увечья своих пассажиров под Тихвином

В Тихвине вынесен приговор в отношении 36-летнего жителя Петербурга, признанного виновным в пьяном ДТП, в результате которого два человека погибли и еще два пострадали.

Дело в отношении водителя было возбуждено по ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека). Пьяное ДТП произошло еще 24 июня 2016 года.

По данным полиции, в тот вечер водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем иномарки «Форд Фокус», следовал по участку 17-го километра автодороги Тихвин – Заручевье, превышая скорость движения. Кроме него, в автомобиле находилось еще 5 человек.

Во время движения пьяный шофер не справился с управлением, и автомобиль выехал на обочину и врезался в дерево. В результате ДТП двое пассажиров 33 и 46 лет погибли. 20 и 36-летние пострадали.

В ходе расследования водитель своей вины не признал, но следствием было собрано достаточно доказательств для предъявления ему обвинения и направления уголовного дела в суд.

Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении.