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Нанопила для бюджета

Шлейф уголовных дел не мешает главе «Роснано» Анатолию Чубайсу просить миллиарды у государства

27 февраля 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Нанопила для бюджета
globallookpress.com

«Отец ваучера» получает новые госгарантии по кредитам «Роснано» и судорожно пытается завершить провальный проект в Ярославской области. Чтобы оправдать расходы в более чем 1 млрд рублей, Анатолий Чубайс намерен запустить химическое производство в природоохранной зоне Плещеева озера. Можно предположить, что главу госкорпорации еще не раз вызовут в суд. Окажется ли он на скамье подсудимых рядом со своими подчиненными?

Недолгая история «Роснано» обрастает все новыми удивительными подробностями. Бывший руководитель госкорпорации Леонид Меламед освобожден из-под домашнего ареста после того, как показания в его защиту дал действующий глава компании Анатолий Чубайс. Впрочем, уголовное дело не закрыто и, по всей видимости, вернется в суд после доследования. Леонид Меламед и бывший член совета директоров «Роснано» Святослав Понуров обвиняются в растрате 226 млн рублей.

По версии следствия, в 2008-2009 годах эти деньги были перечислены Меламедом в подконтрольную ему компанию «Алемар», которая якобы оказывала госкорпорации консультационные услуги. Действующий глава компании Анатолий Чубайс заявил в суде, что действия Меламеда не только не нанесли ущерба «Роснано», но и позволили ей сэкономить. Интересно, что скажет Чубайс, если ему придется выступить на другом процессе – по делу бывшего топ-менеджера АО «Роснано» Андрея Горькова, который отвечал за ее инвестиционную деятельность? Горьков находится под стражей, в начале февраля Басманный суд Москвы продлил его арест до 9 мая. Следствие вышло на финишную прямую и, вероятно, скоро мы увидим фигуранта на скамье подсудимых. Правоохранительные органы считают, что в 2011-2013 годах он вывел из госкорпорации почти 740 млн рублей. Речь идет о деньгах, которые Андрей Горьков разместил в КБ «Смоленский банк».

В конце 2014 года банк лишился лицензии. Накануне этого события, как сообщает пресс-служба СК РФ, из «Смоленского» были выведены активы стоимостью около 400 млн рублей, причем «ушли» они в пользу Евгения Горькова – родного брата бывшего топ-менеджера «Роснано». Последнему, кстати, удалось сбежать за границу, а вот Андрея Горькова силовики задержали как раз после приобретения авиабилета на международный рейс. Впрочем, обе эти истории меркнут по сравнению с той, что развернулась вокруг проекта «Роснано» по созданию фармацевтического производства в Переславле-Залесском.

Проект стартовал в 2012 году и стоил государству более 1 млрд рублей, но производство лекарств до сих пор не началось. Директор и учредитель компании-партнера «Роснано» находятся под следствием, равно как и бывший мэр Переславля Денис Кошурников. Эти ситуация очень ярко иллюстрируют причины, по которым Россия испытывает сложности с изготовлением современных лекарств. Переложить ответственность на своего предшественника или подчиненных Анатолию Чубайсу тут уже не удастся. Заводские трубы в живописном месте Бывшего мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова обвиняют в превышении полномочий, а именно – в том, что в 2012 году он незаконно выдал разрешение на строительство фабрики в охранной зоне знаменитого национального парка «Плещеево озеро».

Разрешение было выдано ООО «НТфарма» – проектной компании АО «Роснано». В Минприроды говорят, что по некоторым позициям этот завод относится к I и II классу опасности. Размещение такого объекта на берегах Плещеева озера может не только нанести ущерб растительности и грунту, но и привести к загрязнению единственного источника пресной воды для 40-тысячного города. Денис Кошурников полностью признал свою вину, но «Роснано» настаивает на том, что разрешение на строительство завода было выдано законно. Стройка уже идет.

Источники в «Роснано» говорят, что эту площадку можно было бы передать под другой, менее опасный объект. Однако Анатолий Чубайс заявил, что запуск фармпроизводства на Плещеевом озере стал для него делом принципа. Со слов источников, Чубайс пытался заручиться в этом вопросе поддержкой администрации президента. 20 апреля 2017 года в АП состоялось совещание, где руководитель «Роснано» предложил изменить границы природоохранной зоны так, чтобы завод оказался за ее пределами. Но, поскольку фабрика находится в центре охраняемой территории, инициатива Чубайса была обречена на провал. Далее в «Роснано» решили разработать новый проект завода с понижением класса его опасности. Сделать это можно только за счет изменения химического (фармацевтического) состава препаратов, заявленных в инвестиционном проекте. Проще говоря, лекарства будут выпускать другие.

Предприятие, создание которого уже обошлось государству в более чем 1 млрд рублей, так и не заработает. Зачем тогда вообще продолжать эту стройку? Ответ напрашивается только один: руководитель госкорпорации хочет избавить себя от возможных претензий по поводу освоенных денег. Для этого, судя по всему, Чубайс будет добиваться возврата дела Кошурникова в прокуратуру и отказа бывшего мэра от признательных показаний. Впрочем, развалить дело против учредителя и директора ООО «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова будет на порядок сложнее. Коммерсантов обвиняют в хищении 420 млн рублей, предназначавшихся для разработки вакцины. Строительство завода на Плещеевом озере началось, но запланированную к производству вакцину так и не создали.

Выпуск первой партии препарата сначала был назначен на сентябрь 2012 года, затем дедлайн перенесли на два года. В ноябре 2016-го, когда Кошурникова, Атауллаханова и Султанова уже арестовали, глава «Роснано» объявил о старте производства в сентябре 2017-го. Источники в компании говорят, что ее руководство пыталось при помощи административного ресурса получить в Минздраве свидетельства об успешных клинических испытаниях препарата, но сделать этого не удалось. Теперь в госкорпорации планируют запустить в Переславле производство лекарств, которые уже известны российской фарминдустрии. Приватизация или банкротство? Корпорация «Роснано» (вспомним об ее предшественнице – «Российской корпорации нанотехнологий»), была создана больше десяти лет назад и должна была способствовать развитию в нашей стране новых высокотехнологичных производств. Предполагалось, что на длинные государственные деньги компания будет создавать проекты, которые смогут приносить прибыль. В 2007-2015 году правительство вложило в нее 312 млрд рублей. Чуть менее трети этой суммы пришлось на взносы в капитал, 182 млрд рублей составили госгарантии по кредитам, остальное – средства Фонда инфраструктурных и образовательных программ.

Предполагалось, что с 2016 года «Роснано» начнет зарабатывать самостоятельно и перестанет нуждаться в государственной поддержке. Когда этот заветный год настал, Анатолий Чубайс – единственный, кстати сказать, руководитель госкомпании, который не попал под санкции, попросил правительство о помощи в связи с экономическим кризисом и… внимание… западными санкциями. Хотя, ни первое, ни второе обстоятельство не помешало корпорации освоить почти 1,3 млрд рублей на провальном фармацевтическом проекте в Ярославской области. «Роснано» бодро отчитывается о росте своей эффективности: за девять месяцев 2017 года ее чистый убыток сократился вдвое и составил чуть менее 6 млрд рублей.

Можно было бы порадоваться за Чубайса и его менеджеров, но долги они наращивают куда быстрее. В проекте бюджета на 2018 год указано, что корпорация может получить госгарантии по кредитам еще на 13,4 млрд рублей. Это значит, что если однажды «Роснано» не сможет рассчитаться с кредиторами, обслуживание ее долгов станет проблемой государства, читай – налогоплательщиков. Близкие к компании люди уверены, что однажды Анатолий Чубайс решит «приватизировать доходы» и «национализировать убытки».

Осторожные шаги в этом направлении уже предпринимаются. В 2012 году управление «Роснано» было выведено в специально созданное ООО «Управляющая компания «Роснано». Последняя сейчас на 99% принадлежит госкорпорации, но в 2016 году Чубайс попытался приватизировать 75% долей в этом ООО. Причем, две трети долей должны были достаться его подчиненным на безвозмездной основе, в качестве «вознаграждения за труд». Если такая «приватизация» однажды состоится, то все инвестированные в «Роснано» бюджетные средства могут перейти под контроль частных лиц, а многомиллиардные обязательства останутся на балансе госкомпании, что неизбежно приведет к ее банкротству.

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Член сборной Московской области Алла Найденко заняла третье место на чемпионате Европы по ездовому спорту. Соревнования проходили в итальянском регионе Трентино.

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В Московском зоопарке проснулись еноты

В Московском зоопарке проснулись еноты

Несмотря на сильные морозы в столичном регионе, в Московском зоопарке проснулись еноты. Холода же зверькам не страшны - их защищает густой теплый мех.

//Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева показала редкое фото сына Кости Меладзе

Альбина Джанабаева показала редкое фото сына Кости Меладзе

Певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева опубликовала фото своего старшего сына Кости Меладзе. Константину, названному в честь продюсера Константина Меладзе, исполнилось 14 лет.

//Культура

Кинокритики считают, что будет актуальным фильм про мельдоний

Кинокритики считают, что будет актуальным фильм про мельдоний

В последнее время отечественный кинематограф усиленно эксплуатирует спортивную тематику. Режиссёры подают зрителю то, что он принимает с наибольшим интересом.

//В мире

Юный пастафарианец пожаловался в комиссию по правам человека

Юный пастафарианец пожаловался в комиссию по правам человека

15-летний школьник из Новой Зеландии подал жалобу в Комиссию по правам человека после того, как руководство школы запретило ему фотографироваться для школьного альбома с дуршлагом на голове.

//В мире

Американисты пояснили, зачем Трамп хочет поссорить Россию с Китаем

Американисты пояснили, зачем Трамп хочет поссорить Россию с Китаем

В начале 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия угрожают американским интересам. В обновлённой Стратегии нацобороны было сказано, что Китай и Россия подрывают международный порядок изнутри.

//Общество

Диетологи в России бьют тревогу

Диетологи в России бьют тревогу

С проблемой ожирения в России сталкиваются все больше молодых людей, 55 процентов жителей страны в возрасте от 18 до 24 лет имеют лишний вес. Диетологи считают, что проблема приобретает серьезный масштаб.

//Общество

Ростислав Хаит считает, что у России нет национальной идеи

Ростислав Хаит считает, что у России нет национальной идеи

Популярный актер и сценарист Ростислав Хаит также высказал свое мнение о вызвавшей бурю эмоций в обществе фразе Алексея Серебрякова про силу, наглость и хамство как составляющие национальной идеи.

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