Самолет совершил в Югре экстренную посадку из-за недомогания пассажира

В Ханты-Мансийске вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании "Ютейр". Согласно последней информации, данные меры были приняты в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров воздушного судна.

Известно, что летательный аппарат направлялся в Сургут их Москвы, когда человек внезапно почувствовал недомогание. В пресс-службе перевозчика не сообщили, что именно произошло с пассажиром, а также не уточнили, каково состояние его здоровья в настоящий момент, передает РИА "Новости".

Отмечается, что рейс прибыл в Сургут в 16.56 по местному времени. Об этом свидетельствуют обновленные данные онлайн-табло аэропорта.