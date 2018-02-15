МАК: расшифровка бортового самописца упавшего Ан-148 не завершена

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета продолжают расшифровку речевого бортового самописца разбившегося самолета Ан-148. Об этом в четверг рассказал официальный представитель МАК.

Согласно последней информации, к настоящему моменту экспертам не удалось полностью извлечь из аппарата информацию, вследствие чего активная работа продолжается, передает РИА "Новости".

Напомним, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение самолет "Саратовских авиалиний", который направлялся из Москвы в Орск. Летательный аппарат упал через несколько минут после взлета. На борту в момент катастрофы находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа, все они погибли.