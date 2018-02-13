На Кубани подросток попал в больницу из-за возгорания зарядки в кармане
13 февраля 2018, 14:39 [ «Аргументы Недели» ]
Несовершеннолетний житель Кубани был экстренно госпитализирован из-за возгорания зарядного устройства. Согласно последней информации, док-станция в момент инцидента находилась в кармане одежды юноши.
В пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю подчеркнули, что сообщение о случившемся поступило от врачей "скорой помощи" Динского района, передает сегодня РИА "Новости". К настоящему моменту информации о состоянии здоровья подростка не поступало.
По факту случившегося будет проведена проверка.
Отметим, что это не первый случай, когда владельцы смартфонов получают травмы из-за перегрева или возгорания устройств.