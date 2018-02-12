В московской гостинице "Космос" в понедельник, 12 февраля, вспыхнул пожар. Источник в экстренных службах столицы сообщил, что возгоранию в высотном здании был присвоен второй уровень сложности.

На проспект Мира к настоящему моменту уже прибыли сотрудники пожарной охраны. Отмечается, что обслуживающий персонал и постояльцы гостиницы выходят на улицу. Информации о пострадавших в ходе пожара пока не поступало, передает Агентство городских новостей "Москва".

Есть данные о том, что пламя охватило помещение "Космоса", расположенное на пятнадцатом этаже, однако эти сообщения пока не подтверждены.