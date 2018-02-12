На месте падения самолета в Подмосковье нашли более двухсот фрагментов тел
12 февраля 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
В районе крушения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье было обнаружены фрагменты тел погибших. Данную информацию в понедельник предоставил представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Согласно последним сообщениям осведомленного источника, специалистам к настоящему моменту удалось найти 209 частей тел пассажиров упавшего воздушного судна. Как отмечает РИА "Новости", работы по поиску останков продолжаются.
Напомним, ранее стало известно, что семьи погибших в ходе авиакатастрофы получат от властей Оренбургской, Ленинградской и Саратовской областей по миллиону рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин также пообещал помочь родственникам москвичей, которые стали жертвами аварии.