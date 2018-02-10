В Забайкалье задержали министра сельского хозяйства региона и его заместителя

Днем в субботу, 10 февраля, в МВД рассказали о задержании министра сельского хозяйства Забайкалья и его заместителя. Согласно последним сообщениям, чиновники превысили должностные полномочия.

Представитель ведомства Ирина Волк подчеркнула, что министр сельского хозяйства региона Михаил Кузьминов и его заместитель Ирина Малакшина вмешивались в функционирование забайкальских сельскохозяйственных предприятий и незаконно требовали от получателей выполнения ряда условий, чтобы получить субсидии, выделенные правительством РФ для компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера в 2016 году.

В Следственном комитете Российской Федерации отметили, что возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" и по ч. 2 ст. 169 УК РФ "Воспрепятствование предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб".

Известно, что в домах чиновников уже провели обыски. Следственные действия продолжаются.