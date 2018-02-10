Москвичка выпрыгнула из окна, чтобы спастись от мужа с ножом

На юго-востоке Москвы женщина выпрыгнула из окна, чтобы спастись от супруга, вооруженного ножом. В ГУ МВД России по городу отметили, что мужчину, нанесшего телесные повреждения жене, задержали.

Согласно последней информации, происшествие случилось около 9 утра в субботу, 10 февраля, у дома номер 8 на 1-й улице Текстильщиков. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", женщина выпрыгнула в окно квартиры, расположенной на третьем этаже, однако даже после этого мужчина не оставил ее в покое – он спустился на улицу и нанес супруге ножевое ранение.

Впоследствии пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Сообщений о ее состоянии в СМИ пока не поступало.