В Красноярском крае произошло серьезное ДТП, восемь погибших

В Красноярском крае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации источников, в результате аварии с участием минивэна и "КамАЗа" погибли восемь человек.

Глава пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко подчеркнул, что водитель микроавтобуса, вероятно, занимался незаконными пассажирскими перевозками и набирал людей при помощи объявлений, передает РИА "Новости". Трагедия произошла на 70-м километре трассы "Канск-Тасеево-Устье", где и случилось столкновение с грузовиком.

Известно, что жертвами ДТП, в частности, стали два маленьких ребенка и несовершеннолетняя девушка. Шофер "КамАза" не получил повреждений.