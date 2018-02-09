Пожилая жительница Санкт-Петербурга погибла из-за падения сосульки

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге накануне погибла пожилая женщина. Согласно последней информации, на местную жительницу с крыши расселенного дома упала крупная и тяжелая сосулька.

В пресс-службе администрации района отметили, что трагедия случилась вчера днем на улице Репина, когда петербурженка вышла кормить котов у дома.

Как отмечает РИА "Новости", женщина зашла за забор здания, на котором были размещены предупреждения о возможности падения ледяных глыб. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".