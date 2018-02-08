Пять гранат РГД нашли в жилом доме в Дубне

Пять наступательных ручных гранат РГД-5 были обнаружены в частном доме в подмосковной Дубне, сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по МО.

Похожий на гранату предмет нашли в доме на Космической улице и сообщили об этом правоохранителям. РГД-5 относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа, была принята на вооружение ВС СССР в 1954 году взамен наступательной гранаты РГ-42.

«На место в срочном порядке были направлены сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области. В результате проведенных мероприятий были изъяты пять гранат РГД, три запала УГРМ-2, сигнальная ракета», - рассказали в ведомстве. Саперы обезвредили боеприпасы и передали их сотрудникам ОВД.