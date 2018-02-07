Тело пропавшей студентки обнаружили в шахте лифта в Уфе

Студентку, которая пропала в Башкортостане, обнаружили мертвой в шахте лифта многоквартирного дома. Гузель Газетдинова 16 января отправилась на практику в городскую больницу в Уфе, и больше ее никто не видел.

На поиски студентки выходили добровольцы, однако до сегодняшнего дня найти следы девушки не удавалось. В два часа дня на 10 этаже недостроенной многоэтажки по улице Кирова строители обнаружили аккуратно сложенные женские вещи. Здесь же лежал рюкзачок. Когда заглянули в шахту лифта, мужчины содрогнулись: внизу, посреди строительного мусора лежало тело девушки.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти 22-летней девушки. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "убийство".