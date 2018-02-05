В ГАИ приступили к изучению видеозаписи, на которой запечатлена очередная "гонка мажоров" на одной из набережных Москвы. Данную информацию предоставили в понедельник в столичном управлении ГИБДД.

Ранее пользователи социальных сетей распространили ролик, на котором молодой мужчина за рулем иномарки едет по встречной полосе под очень громкую музыку, передает сегодня РИА "Новости".

Запись демонстрирует, как гонщик-любитель, не желая ждать зеленого света, весьма быстро объезжает затор по встречной полосе, пересекая двойную сплошную.

Пока не сообщается, какое наказание может грозить "мажору", который не любит стоять в пробках.