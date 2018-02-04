В Подмосковье поезд столкнулся с легковушкой на переезде

В воскресенье, 4 февраля, стало известно, что в Подмосковье на железнодорожном переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль. Данную информацию сегодня днем предоставили в пресс-службе МЖД.

Согласно последним сообщениям, происшествие случилось в 11.17 у перегона Каналстрой - Вербилки на Савеловском направлении. Отмечается, что водитель машины выехал на железнодорожное полотно на запрещающий сигнал. Машинист успел применить экстренное торможение, вследствие чего ни один пассажир электрички не пострадал.

Что касается автовладельца, то ему понадобилась помощь врачей "скорой помощи".

Авария не оказала влияния на график движения поездов, передает ТАСС.