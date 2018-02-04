Ребенок погиб в Саратове, провалившись в канализационный люк

В Саратове случилось страшное происшествие, в ходе которого погиб ребенок. Согласно последней информации, маленький мальчик во время прогулки неподалеку от своего дома упал в открытый колодец.

Уточняется, что трагедия произошла накануне днем в Ленинском районе города. Ребенок провалился в яму, которая находилась между сугробом и бордюром, передает сегодня "Росбалт".

В пресс-службе областного СУ СК РФ подчеркнули, что мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Его тело в колодце впоследствии нашли прохожие. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также выясняется, кто отвечает за данный земельный участок.