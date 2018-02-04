На Филевской линии Московского метрополитена поезда утром в воскресенье, 4 февраля, ходят только до станции "Пионерская". Согласно последней информации, одна станция оказалась "отрезана" от ветки.

В столичной подземке сообщили, что с городской территории из-за неблагоприятных погодных условий упало дерево, вследствие чего в 8.00 по московскому времени станция "Кунцевская", которая является конечной, оказалась недоступна для пассажиров, передает РИА "Новости".

Ранее сегодня сообщалось, что многие граждане не могут добраться до пунктов назначения, поскольку из-за снега в столичных аэропортах задержали более 70 рейсов.





