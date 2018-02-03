На станции Московского метрополитена погибла женщина
3 февраля 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 3 февраля, стало известно о гибели женщины на одной из станций Московского метрополитена. Данную информацию сегодня предоставили сотрудники пресс-службы столичного управления МВД.
Согласно последним сообщениям, трагедия произошла на станции "Полянка" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Подчеркивается, что женщина упала на жесткий путь и скончалась на месте от полученных травм, передает Агентство городских новостей "Москва".
Источник в правоохранительных органах столицы в свою очередь заявил, что тело пассажирки было найдено между вторым и третьим вагонами поезда. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.