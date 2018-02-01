На северо-западе Москвы произошло ДТП, пострадали женщина и ребенок

В московском районе Южное Тушино вечером в четверг, 1 февраля, случилось ДТП. Источник в правоохранительных органах отметил, что в результате инцидента пострадали два человека.

Согласно последней информации, две иномарки столкнулись у дома номер 7 в Светлогорском проезде. В результате случившегося один из автомобилей вылетел в пешеходную зону и врезался в столб. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", конструкция упала на землю, зацепив женщину и маленького ребенка.

В настоящий момент информации о состоянии пострадавших нет. Специалисты выясняют подробности и причины дорожно-транспортного происшествия.