В подмосковном магазине женщина скончалась из-за серьезного ножевого ранения

Сегодня днем в одном из подмосковных магазинов от серьезного ножевого ранения скончалась женщина. Данную информацию в четверг, 1 февраля, предоставил источник в правоохранительных органах.

Происшествие, согласно последним сообщениям, случилось в городе Мытищи. Подчеркивается, что 37-летняя женщина была ранена прямо на территории магазина и скончалась на месте из-за травмы, несовместимой с жизнью. Врачи "скорой помощи", прибывшие на вызов, констатировали смерть.

Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", инцидент произошел на улице Веры Волошиной. В полиции пока не дают никакой дополнительной информации.