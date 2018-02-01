Появились подробности инцидента на Таганско-Краснопресненской линии метрополитена в Москве. Девушка погибла на станции метро "Пушкинская". Как стало известно от представителей метрополитена, девушка стояла на платформе станции "Пушкинская". В Москве на станции метро Таганско-Краснопресненской линии произошло ЧП

Пассажирка наклонилась перед прибывающим на станцию составом, и ее ударил проезжающий поезд. Девушка получила травму, несовмстимую с жизнью. Она скончалсь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть девушки. Трагедия случилась сегодня в 8:25 мск. Проводится проверка, изучаются записи с камер наблюдения. Информация о гибели пассажирки передана в прокуратуру на Московском метрополитене.

Ранее СМИ без подробностей сообщали о сбое на несколько минут движения поездов на фиолетовой ветке столичной подземки из-за ЧП с пассажиром.