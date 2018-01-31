СКР подвердил инфоримацию о стрельбе у входа в бизнес-центр

В Москве в среду, 31 января, произошло вооруженное нападение на 43-летнего мужчину. Следствие подтвердило, что при стрельбе у входа в бизнес-центр, расположенный вблизи улицы Летниковской, ранен один человек.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по факту стрельбы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

По версии следствия, злоумышленники совершили не менее трех выстрелов в бизнесмена. Потерпевший с огнестрельными ранениями доставлен в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Следствием рассматриваются различные версии совершенного преступления, в том числе предпринимательская деятельность потерпевшего.

В настоящее время следователи и криминалисты Главного управления проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, - сообщила старший помощник руководителя

ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.