Из горящей московской квартиры спасли двоих детей

На западе Москвы в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в четверг, 25 января, вспыхнул пожар. Согласно последней информации, из горящего помещения спасателям удалось вынести двоих детей.

Подчеркивается, что пламя охватило площадь не менее 40 квадратных метров, вследствие чего на седьмом этаже наблюдалось сильное задымление. На страничке ГУМЧС России по столице в социальной сети Twitter уточняется, что спасенные дети были оперативно переданы врачам.

Кроме того, сообщается, что пожарные долго не могли подъехать к дому в связи с припаркованными автомобилями, которые занимали почти все пространство у подъезда.