В Москве ЧП с пассажиром произошло на фиолетовой ветке метро

В Москве в четверг утром пассажир упал на рельсы на станции метро "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии. Из-за ЧП движение поездов на северном участке фиолетовой ветки столичной подземки частично ограничено.

Поезда не шли от станции "Спартак" до "Октябрьского поля". Для проезда пассажиров просили воспользоваться наземным транспортом. "9:30 Таганско-Краснопресненская линия. Увеличены интервалы движения поездов на северном участке линии из-за инцидента с пассажиром", — говорится в сообщении метрополитена.

По некоторым данным, мужчина погиб. Его тело извлекли с рельсов. Движение поездов от станции "Спартак" до станции "Октябрьское поле" восстановлено и вводится в график.