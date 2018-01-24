Пятерых жителей Подмосковья госпитализировали из-за отравления газом
24 января 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
После отравления газом были госпитализированы пять жителей поселения Новоивановское, расположенного в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.
Согласно последней информации, состояние пострадавших врачи в настоящий момент оценивают как средней степени тяжести, но стабильное, передает сегодня РИА "Новости". Подчеркивается, что сейчас все пятеро находятся в отделении токсикологии 123-й клинической больницы Федерального медико-биологического агентства.
Отравление произошло в незаконно построенном здании, где отсутствует централизованное отопление. Рабочие и строители, которые проживают в помещении, топят его тепловыми пушками.