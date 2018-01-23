Главврач больницы в Крыму прокомментировал смерть беременной в приемном покое

Главный врач крымской республиканской больницы имени Семашко Александр Остапенко прокомментировал инцидент, произошедший в приемном отделении медучреждения с 21-летней беременной женщиной. Остапенко рассказал, что никто девушку, находящуюся в положении, из больницы не выгонял.

Главврач опроверг слухи о том, что медики выгнали ее в тапочках на мороз, заявив, что хотят спать. В комментарии изданию "Аргументы недели – Крым" Александр Остапенко сказал: "Пациентка сама ушла из приемного отделения".

Он рассказал и о конфликте, произошедшем между Татьяной Пименовой и ее родственниками по телефону. По словам врача, после этого конфликта беременная девушка и выбежала на улицу на глазах очевидцев. Остапенко подчеркнул, что в больнице провели расширенную врачебно-консультативную комиссию, на которой обсудили инцидент.

СМИ писали, что 21-летняя беременная Татьяна Пименова скончалась в крымском перинатальной центре в Симферополе с предварительным диагнозом "вирусная пневмония", а за день до этого ей было отказано в госпитализации в больнице имени Семашко, куда ее привезли с температурой 39 градусов.

Ее родные же сообщили, что беременную Татьяну выставили ночью за дверь приемного покоя, из-за чего она провела на холоде не менее часа. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Минздрав Крыма также ведет свою проверку.