В Петербурге поймали трех «металлистов»-гастролеров
16 января 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Кировском районе Санкт-Петербурга под утро понедельника, 15 января, задержаны трое жителей Республики Карелия в возрасте 25, 31 и 38 лет, которые с целью кражи срезали металлические несущие опоры в цехе завода.
Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, наряд заметил, что около одного из цехов завода, расположенного в доме №45, корпус 2 на проспекте Стачек, припаркован грузовой автомобиль, хотя в столь позднее время там никого не должно было быть.
Когда сотрудники Росгвардии приблизились к зданию цеха, из помещения выбежали трое мужчин, которые попытались скрыться, но были задержаны. Установлено, что жители Карелии, один из которых ранее неоднократно судим, проникли в здание цеха, где с помощью газовых резаков срезали стальные несущие опоры с целью кражи.
Задержанные доставлены в 31 отдел полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража) УК РФ
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