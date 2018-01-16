В Петербурге поймали трех «металлистов»-гастролеров

В Кировском районе Санкт-Петербурга под утро понедельника, 15 января, задержаны трое жителей Республики Карелия в возрасте 25, 31 и 38 лет, которые с целью кражи срезали металлические несущие опоры в цехе завода.

Как сообщает пресс-служба вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, наряд заметил, что около одного из цехов завода, расположенного в доме №45, корпус 2 на проспекте Стачек, припаркован грузовой автомобиль, хотя в столь позднее время там никого не должно было быть.

Когда сотрудники Росгвардии приблизились к зданию цеха, из помещения выбежали трое мужчин, которые попытались скрыться, но были задержаны. Установлено, что жители Карелии, один из которых ранее неоднократно судим, проникли в здание цеха, где с помощью газовых резаков срезали стальные несущие опоры с целью кражи.

Задержанные доставлены в 31 отдел полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража) УК РФ