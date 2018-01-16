Женщина умерла из-за салфетки, которую кубанские хирурги забыли в ее желудке

На Кубани пациентка Краснодарской клинической больницы скорой медицинской помощи скончалась из-за халатности врачей. После хирургического вмешательства медики оставили в теле женщины марлевую салфетку.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю отметили, что операцию 56-летней пациентке сделали 10 февраля прошлого года, а 17 мая она скончалась в одном из медицинских учреждений Хабаровского края, где проживала. Впоследствии выяснилось, что причиной кончины женщины стала салфетка, которую врачи забыли в желудочно-кишечном тракте, передает РИА "Новости".

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Позже действиям медиков дадут правовую оценку.