Из общежития МГУ экстренно эвакуировали около 1,5 тыс. человек

Днем в понедельник, 15 января, из здания общежития Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова эвакуировали не менее 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

Согласно последней информации, эвакуация начала производиться в связи с поступлением сообщения о пожаре в здании. Как уточняет сегодня Агентство городских новостей "Москва", инцидент произошел в доме 19, корпусе 2 на улице Шверника.

Подчеркивается, что на место предполагаемого возгорания оперативно прибыли сотрудники пожарной охраны, которые после осмотра не выявили признаков пожара. Информация о происшествии в настоящий момент уточняется, у общежития работают специалисты.