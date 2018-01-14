Лавина унесла жизни двух туристов в Хакасии
14 января 2018, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Орджоникидзевском районе Хакасии накануне случилось страшное происшествие. Согласно последней информации, в горной местности внезапно сошла мощная лавина, которая накрыла сразу двух туристов.
В пресс-службе регионального управления МЧС отметили, что инцидент произошел в субботу, 13 января, около 15 часов по местному времени (11 утра по Москве).
Как сообщает РИА "Новости", к настоящему моменту специалисты завершили поисковые работы на месте схода лавины. В результате случившегося погибли двое туристов. Уточняется, что еще до прибытия спасателей другие путешественники нашли тела двух мужчин под толщей снега.
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