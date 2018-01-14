Балконы загорелись в жилом доме на юге Москвы

В жилом доме на Юге Москвы минувшей ночью вспыхнул пожар. В пресс-службе столичного управления МЧС подчеркнули, что в жилом здании пламя внезапно охватило сразу три балкона.

Происшествие случилось в столичном районе Братеево по адресу: улица Братеевская, дом 35, корпус 3. Как сообщает представитель ведомства, загорелись балконы, расположенные на пятом, шестом и седьмом этажах дома, передает Агентство городских новостей "Москва".

В общей сложности площадь пожара достигла 10 квадратных метров.

Пожарным удалось оперативно потушить пламя. Данных о пострадавших в ходе случившегося к настоящему моменту не поступало.