Балконы загорелись в жилом доме на юге Москвы
14 января 2018, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]
В жилом доме на Юге Москвы минувшей ночью вспыхнул пожар. В пресс-службе столичного управления МЧС подчеркнули, что в жилом здании пламя внезапно охватило сразу три балкона.
Происшествие случилось в столичном районе Братеево по адресу: улица Братеевская, дом 35, корпус 3. Как сообщает представитель ведомства, загорелись балконы, расположенные на пятом, шестом и седьмом этажах дома, передает Агентство городских новостей "Москва".
В общей сложности площадь пожара достигла 10 квадратных метров.
Пожарным удалось оперативно потушить пламя. Данных о пострадавших в ходе случившегося к настоящему моменту не поступало.
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