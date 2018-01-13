Автомобиль с людьми разбился, скрываясь от полиции в Петербурге

В Петербурге в ночь на субботу водитель автомобиля Hyundai Santa Fe и два его пассажира погибли, скрываясь от погони полиции. Смертельное ДТП произошло около 03:47 мск в Калининском районе города на Северной площади.

22-летний водитель, управляя автомобилем, не выполнил требований сотрудников ГИБДД об остановке. Молодой человек решил скрыться от полиции, но прибавив скорости, не справился с управлением и врезался в столб.

По данным представителей управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, три человека погибли, и еще двое пассажиров пострадали. Их госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, медики и спасатели. Проводится расследование.

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