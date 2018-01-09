Иномарка сбила молодую женщину с ребенком на севере столицы

Днем во вторник, 9 января, на севере Москвы иномарка сбила молодую женщину с ребенком. Согласно последней информации, в настоящий момент врачи тщательно осматривают пострадавших в результате аварии.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД отметили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Дубининская. Уточняется, что мать с коляской, в которой находился маленький ребенок, переходила проезжую часть, когда водитель машины марки KIA совершил на них наезд.

На место незамедлительно прибыли сотрудники "скорой помощи", передает РИА "Новости". Информации о том, что стало причиной аварии, пока не поступало.