Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах ДТП с 10 погибшими в ХМАО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам ведомства разобраться в обстоятельствах ДТП в ХМАО, унесшего 10 жизней. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сегодня в Октябрьском районе около 16:30 часов на 159 км автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" произошло столкновение 2 автомобилей: «Renault DUSTER» и «Mazda 6». Среди погибших четверо детей. Следственным управлением УМВД России по ХМАО - Югре возбуждено уголовное дело.

Состояние участка трассы в Октябрьском районе ХМАО, где в столкновении двух автомобилей погибли 10 человек, было нормальным, дорога регулярно очищалась и обрабатывалась реагентами, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко.





