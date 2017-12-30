Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва в петербургском ТЦ

В субботу, 30 декабря, появилась информация о задержании подозреваемого в осуществлении взрыва в петербургском торговом центре. Атака была совершена в магазине "Перекресток" в минувшую среду, 27 декабря.

Как отметили сегодня в Следственном комитете Российской Федерации, с задержанным мужчиной начали незамедлительно работать специалисты. Сейчас проводится допрос. Уточняется, что следователи будут просить суд об аресте подозреваемого в совершении преступления.

Напомним, в ходе взрыва в камере хранения травмы различной степени тяжести получили тринадцать человек, из которых шестеро были госпитализированы.