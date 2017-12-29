В Москве неизвестный под видом кассира-операциониста похитил $1 млн

В Москве неизвестный злоумышленник оборудовал помещение под пункт валютного обмена, прикинулся кассиром-операционистом и принял деньги в размере одного миллиона долларов США от двух граждан. После этого псевдокассир закрыл окно лже-кассы и скрылся с деньгами.

Инцидент произошел 28 декабря на Садово-Самотечной улице. Материальный ущерб составил около 57 миллионов 740 тысяч рублей. По данным факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Об инциденте с миллионом долларов и лже-валютным кассиром пишут сегодня информированные СМИ со ссылкой на пресс-службу московской полиции. В Москве сейчас ведется поиск неизвестного мошенника.