Подозреваемый в нападении на журналистку охранник отстранен от работы
20 ноября 2017, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Охранник московского стрелкового клуба, подозреваемый в нападении на журналистку Рен-ТВ, отстранен от работы, заявил глава пресс-службы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Игорь Филимонов.
В оборонном обществе началось внутреннее расследование происшествия. В дальнейшем ДОСААФ примет все усилия для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев.
Отмечается, что, с одной стороны, охранник ЧОП действовал в соответствии с инструкцией, но, с другой стороны, он применил к Марии физическую силу. Если это действительно так, то подобные действия в отношении представителей СМИ совершенно неприемлемы.
Журналистку «Рен-ТВ» Марию Семеняченко избили во время подготовки сюжета о пожаре, который произошел в стрелковом клубе на западе Москвы.