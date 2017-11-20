Подозреваемый в нападении на журналистку охранник отстранен от работы

Охранник московского стрелкового клуба, подозреваемый в нападении на журналистку Рен-ТВ, отстранен от работы, заявил глава пресс-службы Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Игорь Филимонов. Появилось видео, как охранник стрелкового клуба избил тележурналистку

В оборонном обществе началось внутреннее расследование происшествия. В дальнейшем ДОСААФ примет все усилия для того, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

Отмечается, чт​​о, с одной стороны, охранник ЧОП действовал в соответствии с инструкцией, но, с другой стороны, он применил к Марии физическую силу. Если это действительно так, то подобные действия в отношении представителей СМИ совершенно неприемлемы.

Журналистку «Рен-ТВ» Марию Семеняченко избили во время подготовки сюжета о пожаре, который произошел в стрелковом клубе на западе Москвы.