Стали известны подробности конфликта со стрельбой в Москва-Сити

Инцидент произошел в пятницу в ресторане Crystal BallRoom в башне "Око", где 250 человек собрались на торжественное мероприятие "Юбилей в кругу друзей". Шло празднование 55-летия предпринимателя из Измайлова Дмитрия Павлова. Полиция задержала участника перестрелки в "Москва-Сити" и автомобиль

Бытовой конфликт, — из-за неправильной парковки, — разгорелся возле заведения, а затем переместился внутрь здания. Охрана бизнесмена, бывшего совладельца компании "Вимм-Билль-Данн" Гавриила Ювашева открыла огонь по сотрудникам ЧОПа "Москвы-Сити". Также по данным источников РБК в столичном главке полиции, участниками конфликта стали сотрудники охранного предприятия Росгвардии — они обеспечивали безопасность Павлова. Жертв в результате перестрелки нет, однако шесть охранников получили ранения. Нападавшие же с места преступления скрылись.

По данным телеканала РЕН-ТВ, на торжество, которое закончилось перестрелкой, были приглашены Валдис Пельш, Любовь Успенская и Cirque du Soleil.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Задержаны шесть предполагаемых участников перестрелки.